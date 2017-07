L'ICF finança 570 operacions al Bages per 92,2 milions en 5 anys

En els darrers cinc anys, l'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat un total de 570 operacions (entre préstecs i avals) al Bages, per un import global de 218,3 milions d'euros. En el mateix període, al Berguedà, el nombre d'operacions ha estat de 94, per un import de 15 milions, mentre que a l'Anoia han estat 221 operacions i 32,3 milions i al Solsonès, 45 operacions, per 5,4 milions. Al conjunt del territori central (incloent Osona), el nombre d'empreses que han rebut finançament per part de l'ICF ha estat de 855, inferior al nombre total d'operacions en aquest territori (1.331), ja que en alguns casos s'ha aportat finançament en diverses ocasions a una mateixa empresa.

L'entitat pública financera va donar a conèixer aquestes dades ahir Manresa, en el marc d'una jornada que va organitzat al Centre Tecnològic, per presentar al teixit empresarial de les comarques centrals els productes i instruments financers que té a la seva disposició per finançar inversions, circulant i capital.

La sessió la van obrir l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, i el conseller delegat de l'ICF, Josep Ramon Sanromà, que va explicar que l'ICF és «el banc públic especialista en aportar finançament addicional a les empreses i empresaris de Catalunya», i que en els darrers anys «el Govern ha impulsat canvis legislatius i organitzatius per tal que l'entitat pugui actuar com a banc públic d'inversions i finançament, a imatge i semblança d'un centenar d'institucions financeres públiques que operen arreu d'Europa». «El nostre objectiu» va dir, és contribuir al creixement econòmic de les comarques de la Catalunya Central, i de tot el país».

La directora general d'Inversions Creditícies i Risc de l'ICF, Anna Àlvarez, va presentar als assistents els instruments financers que l'entitat té a disposició de les empreses i emprenedors, com els préstecs –per a inversió i circulant–, els avals i la inversió en capital risc. Els principals valors dels productes de l'ICF són «el finançament a llarg termini, la diversificació del risc, que no incorporen la contractació de cap tipus de producte addicional i que s'adapten al llarg del cicle vital de l'empresa», va destacar.

Posteriorment, el president de la Fundació IBAM, Joan Estany, i la consellera delegada d'Inoxtop i Qualinox, Laura Macià, van explicar les solucions que l'ICF va aportar als seus projectes. Més tard, l'equip comercial de l'ICF va atendre una desena d'empreses que van sol·licitar assessorament.