Multa a CaixaBank per «mal funcionament del seu servei d'atenció al client»

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una multa de 750.000 euros a CaixaBank per "la comissió d'una infracció greu" en relació al "mal funcionament del seu servei d'atenció al client" durant el període comprès entre l'1 de gener de 2012 i el 28 de febrer de 2014. La sanció s'ha publicat aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat i és ferma en via administrativa, tot i que l'entitat podrà recórrer davant de de l'Audiència Nacional. La CNMV també ha multat amb 30.000 euros al que va ser conseller de DAMM, Ramón Agenjo Bosch, per una "infracció molt greu" per haver adquirit per compte d'un tercer accions de Societat Anònima Damm, el 7 agost de 2014, "disposant d'informació privilegiada" sobre aquesta empresa. La sanció també és ferma en via administrativa i es pot recórrer davant de l'Audiència Nacional.