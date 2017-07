Rossignol Artés entra en el negoci del pàdel amb el disseny i fabricació de pales

La planta d'Artés de Rossignol va presentar ahir les pales de pàdel que ha dissenyat i que produirà des del Bages per diversificar el negoci de la multinacional francesa. La planta ha treballat durant un any en la concepció d'aquest nou producte, amb el qual la companyia vol entrar amb força en el sector del pàdel. Aquest serà el primer disseny per a la multinacional de l'esquí sorgit íntegrament de la planta d'Artés.

Durant la presentació, el director de la fàbrica bagenca, Enric Casas, va explicar que l'empresa ha aprofitat la seva centenària experiència en la fabricació d'esquís per aplicar aquest coneixement al disseny d'unes pales que pretenen revolucionar un mercat on competeixen unes 200 marques. També es recorrerà a l'experiència acumulada en la fabricació de raquetes de tennis, que la multinacional va produir entre 1977 i el 2004.

Segons fonts de la companyia, el 90% dels materials utilitzats per a l'elaboració dels esquís coincideixen amb els emprats en la fabricació de pales, i els processos de producció són molt similars. Rossignol ha habilitat a les seves instal·lacions d'Artés una cèdul·la modular per a la fabricació de les pales, que anirà creixent en funció de la demanda. Casas no vol avançar xifres de producció, però aclareix que la intenció «no és fer contenidors ni omplir el mercat de producte, que s'acabaria devaluant, però no ens espantarem si hem de créixer».

La idea de produir pales de pàdel va sorgir de l'enginyer manresà Jordi Lladó i ràpidament va obtenir el vistiplau de la multinacional. Lladó ha treballat colze a colze amb l'exjugador i actualment entrenador argentí Pablo Aymà per crear unes pales que satisfacin els jugadors més exigents. Així, segons van explicar ahir Lladó i Aymà, davant un auditori format per professionals del món del pàdel i comercials de la multinacional, el disseny de les noves pales ha exigit el registre de quatre patents de sistemes exclusius i innovadors de fabricació.

El nou producte de Rossignol, que s'inserirà en la mitjana i alta gamma del mercat, intenta eliminar les vibracions que poden generar lesions en els jugadors amb el flamant Vibrations Absortion System; busca un so d'impacte «diferent i generós», segons Aymà; ha d'aportar comoditat immediata a l'usuari i tindrà una àmplia superfície d'impacte (amb la tecnologia Sweet Point); afavorirà la durabilitat, tant cosmètica com funcional; i es distingirà per una inèrcia i un pes adequat a cada jugador gràcies al nou llenguatge de registre FIT Concept. Les pales, que es comercialitzaran a partir de la tardor, es fabricaran en versió d'home i dona i en tres famílies: pro (amb més inèrcia i més pes per als experimentats), advanced (per al jugador assidu) i game (per als primers tocs).

L'objectiu de la marca, diu Casas, és fer-se un lloc al mercat espanyol, on el pàdel ha esdevingut tot un fenomen sociològic. Actualment, la passió per a aquest esport social s'està estenent al sud de França, però també a la Lazio italiana i a Escandinàvia.

La planta artesenca de Rossignol (implantada el 1971) té avui una plantilla de 320 treballadors i fabrica 3.000 parells d'esquís diaris, fins a un total de mig milió de parells anuals. La fàbrica d'Artés fabrica esquís alpins i alguns de la gamma més alta de l'esquí de fons, fet que converteix aquesta planta, va assegurar Enric Casas, «en un referent a Escandinàvia». El 15% de tots els esquís que es fabriquen al món surten d'Artés, de la planta més gran del grup Rossignol, amb 22.000 metres quadrats construïts.