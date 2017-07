Guardonat un projecte del CTM per descontaminar aigua subterrània

El VI Congrés Nacional de Pulvimetal·lúrgia ha concedit el primer premi al treball d'R+D en aquest camp, «AMES-Joan Antoni Bas», a l'investigador David Ribas Fargas, de la Unitat de Sostenibilitat d'Eurecat-CTM de Manresa, per haver desenvolupat nanopartícules de ferro per descontaminar l'aigua subterrània. El treball presentat al congrés, que s'ha celebrat aquest juny a Ciudad Real, es titula «High reactive nano zero-valent iron produced via wet ball milling through abrasion by alumina» i ha estat desenvolupat en el marc del programa FP7 NanoRem. Aquest programa, en el qual han participat el centre tecnològic manresà i la UPC, ha desenvolupat un nou sistema de producció de nanopartícules de ferro elemental (nZVI) mitjançant mòlta abrasiva, que permetrà obtenir materials més reactius i de forma més econòmica que els produïts per vies convencionals.