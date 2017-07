La pime guanya terreny a la gran empresa per primer cop des de l'inici de la crisi

La pime catalana «va pel bon camí», tal com es veu a les xifres que indiquen que cada vegada hi ha més pimes, més grans i més productives, ha destacat Josep González, president de Pimec, en l'acte de presentació de la 14ena edició de l'«Anuari de la pime catalana» del 2017, però amb xifres del tancament del 2015 de 77.000 empreses. Aquest bon comportament s'ha notat sobretot en el fet que, per primera vegada des de l'inici de la crisi, la pime ha guanyat pes en relació amb el PIB a costa de menjar terreny a la gran empresa. D'aquesta manera, el 2015 la pime va suposar el 59,1% del PIB, un punt i mig per sobre del 2014, mentre que la gran empresa reculava fins al 36,3% del PIB. Un altre fet rellevant és que entre els anys 2000 i 2015 l'endeutament de la petita i mitjana empresa ha passat de suposar el 64% del seu balanç al 51%.