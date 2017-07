La santpedorenca Avinent rep dos premis a la innovació empresarial

L'empresa santpedorenca Avinent ha rebut recentment dos premis relacionats amb la innovació empresarial. L'empresa ha estat reconeguda amb el Premi Catalunya Central a l'empresa innovadora 2017, atorgat pel Fòrum Catalunya Central, i amb el Premi Enginyers BCN 2017 a l'empresa innovadora, concedit pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Albert Giralt, director general d'Avinent, considera que «els premis ens animen a seguir investigant en noves solucions i productes aplicats al sector mèdic. La tecnologia ens proporciona noves opcions per avançar. Les eines digitals, la impressió o bioimpressió 3D i un equip de professionals ens obren les portes a un futur prometedor». L'objectiu d'aquesta «recerca contínua» és, segons Giralt, «oferir solucions personalitzades per millorar els tractaments de malalties o lesions que afectin l'estructura òssia del pacient, així com la seva recuperació».