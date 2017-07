Fibracat es proposa donar cobertura enguany a més del 90% del Bages

La manresana Fibracat es proposa donar cobertura de fibra òptica durant aquest 2017 a més del 90% de la comarca del Bages, segons va avançar ahir l'empresa en un comunicat. Fibracat va presentar el 29 de juny passat el seu pla d'expansió, que contempla una inversió de 18 milions d'euros per als pròxims 3 anys per estendre la seva xarxa a tot Catalunya. Després del Bages, la companyia pretén continuar el seu desplegament de la fibra òptica a partir del 2018 a les comarques d'Osona, el Berguedà, el Solsonès i l'Anoia per posicionar-se, així, entre el 2019 i 2020 al conjunt del país, gràcies al seu ambiciós pla d'expansió empresarial.

Les poblacions bagenques on Fibracat ja és present o té previst desplegar-se abans de finalitzar l'any són Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Sant Salvador de Guardiola, Manresa, Monistrol de Montser-rat, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Súria.

L'operadora recorda que ofereix els seus serveis d'Internet fibra òptica a velocitats simètriques de 200, 500 i 1.000 Mbps a partir de 36 euros, IVA inclòs, paquet que inclou telefonia fixa, mòbil i el servei de TV Online. A més, disposa d'un acord amb Mediapro mitjançant la central de compres Deion comunicaciones, per oferir la Champions League la pròxima temporada i les següents dues temporades de la Lliga i la Lliga123. A més , la companyia disposa d'una aplicació mòbil per veure la televisió quan sigui i des d'on sigui a més d'un sistema perquè els seus clients tinguin connexió wi-fi gratuïta al carrer en qualsevol de les poblacions on l'operadora disposi de cobertura.

En el comunicat, Fibracat recorda que ja és operador mòbil virtual complet amb xarxa pròpia, de manera que està creant una xarxa d'antenes de telefonia pròpies per millorar els serveis i cobertures mòbils en 4G, i que principalment es focalitzarà en les poblacions on disposi també de cobertura de fibra òptica. Això, insisteix l'empresa, «permetrà millorar també en les poblacions on sigui present i que tinguin dificultats de cobertura d'altres companyies per mitjà d'un servei prèmium de mòbil als clients de Fibracat».

D'altra banda, l'empresa apunta que ha assolit un acord per al conjunt de l'estat amb Orange per garantir cobertura allà on no arribi el senyal per donar cobertura a tot el territori estatal i de roaming internacional. L'empresa també avança que es prepara per «prestar serveis d'alt valor afegit als seus clients de telefonia, començant per paquets de dades molt més àmplies i fins ara impensables per competir amb els grans operadors».

Segons va explicar durant la presentació del pla d'expansió, Fibracat pretén passar dels gairebé 40 treballadors actuals a un centenar en tres anys. La directora comercial, Meritxell Bautista, va explicar que l'empresa aposta pel personal propi en tots els seus àmbits d'actuació, com la comercialització o l'atenció al client.