L'anoienca Mapelsa llança una nova marca de compreses biodegradables

L'empresa anoienca Manipulados Espelt (Mapelsa), especialitzada en la fabricació de productes d'higiene íntima per a les dones, ha posat al mercat una nova marca, Nur, que presenta una àmplia gamma de productes biodegradables i compostables per a la menstruació. Cristina Llorens (Igualada, 1973), filla de l'empresa familiar Mapelsa, artista i terapeuta, és l'impulsora d'aquesta nova marca, que ha requerit una inversió a l'entorn dels 150.000 euros. Mapelsa factura actualment al voltant d'1,4 milions d'euros, i amb Nur pretén créixer «el 30 o el 40%», explica Llorens. L'empresa té una desena d'empleats.

Mapelsa va néixer a Òdena el 1985, sempre orientada al ram de les compreses. L'empresa encara produeix les marques de productes convencionals Lisa, Ailis i Protecfarma. Però la renovació es va iniciar el 2014.

«Catorze anys enrere ja vaig començar el projecte Nur, però va ser molt difícil trobar els materials necessaris. El bioplàstic ecològic (elaborat a base de carxofa, patata i blat de moro) començava llavors a treure el cap, però era complicat treballar-hi des del punt de vista tecnològic. Tot just s'hi estava experimentant», explica Cristina Llorens. «En aquell moment, parlar de fabricar copes menstruals, per exemple, a tothom li semblava una bogeria, perquè només hi havia un parell de marques a tot el món, tot i que era un invent dels anys 30», afegeix.

Fa tres anys, però, Llorens va reprendre el projecte. «En aquest temps han millorat molt els materials biodegradables, ecològics i compostables», diu l'artista i empresària, que assegura que els materials de les compreses Nur (que ja es poden adquirir en herboristeries i botigues naturals, i en farmàcies a partir del setembre), «són 100% compostables, com només hi ha un producte o dos més a tot el món». S'hi utilitzen materials com el cotó sense pesticida, plàstic de biocomponents i coles alimentàries sense tòxics.

Nur es presenta en dues línies: de cotó i de biocel·lulosa, «sense pesticides i de conreus sostenibles», apunta Llorens, que afirma haver tingut «molta cura a l'hora de seleccionar els proveïdors».

Treballar amb productes naturals i biodegradables «eleva fins al doble el cost de producció», diu Llorens, ja que, per exemple, «el preu del bioplàstic és sis vegades superior al plàstic normal».

La marca ofereix al mercat fins a deu productes, inclosos dos models de copes menstruals i essències florals per a la menstruació. «Volem abraçar tota la menstruació, no només el sagnat, sinó tot el cicle hormonal, l'ovulació i la premenstruació», explica Llorens. La creadora de Nur afirma que avui hi ha una àmplia sensibilització sobre les garanties sanitàries i mediambientals que requereixen els productes associats a la menstruació. Un debat que ella ha viscut a casa des de sempre. «La meva mare no havia volgut fabricar mai tampons a Mapelsa», diu Llorens, «per la sensibilitat als productes químics i per l'agressió a la flora vaginal».

Llorens s'ha format en la «consciència de la feminitat», la creativitat associada a la connexió amb la part femenina, afirma. «Era inevitable que la meva inquietud personal i empresarial acabessin encreuant-se», conclou.