La polèmica plataforma Airbnb ofereix 68 allotjaments turístics a Manresa i voltants

Els viatgers interessats a hostatjar-se a Manresa i el seu entorn tenen la possibilitat de triar entre 68 allotjaments que ofereix la polèmica plataforma Airbnb a la capital del Bages i rodalies. Els preus oscil·len en un ampli ventall que va dels 18 euros la nit per una habitació en un edifici a la carretera de Vic fins a 201 euros per una casa amb piscina al terme municipal del Pont de Vilomara. Entremig, una variada oferta d'allotjaments, des d'apartaments fins a cases rurals.

De les 68 habitacions, pisos i cases disponibles, una quinzena estan ubicats en poblacions properes, com Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara, Navarcles, Castellgalí, Castellnou de Bages o Sant Salvador de Guardiola. El gruix, però, és a Manresa, majoritàriament al centre i, més concretament, al nucli històric i a l'entorn del passeig de Pere III. També als afores de la ciutat, com a Viladordis, es poden trobar allotjaments en oferta.

Entre els apartaments de lloguer en figuren d'empreses amb llicència d'establiment turístic com Urbi, Co-Jorba, o d'immobiliàries com Lonbar, que disposa de diversos apartaments de lloguer també a Barcelona.

L'oferta manresana genera força moviment i comentaris positius. Algunes de les ubicacions acumulen fins a una norantena de comentaris, amb una antiguitat, en alguns casos, que arrenca a la primavera del 2014. Diverses estades a la capital del Bages (que es ven com un enclavament proper a Barcelona i envoltat d'oferta paisatgística i patrimonial) coincideixen amb esdeveniments que atrauen milers de participants, com és el cas de l'Spartan Race. Amb tot, les estades es distribueixen per tot l'any, tot i que amb una incidència més alta en els mesos d'estiu. Els estadants són majoritàriament catalans i de l'estat.

La plataforma d'intermediació turística Airbnb, un nou model de negoci fundat el 2008, ofereix més de 3 milions de propietats en més de 65.000 ciutats de 190 països. La implantació de la companyia ha estat envoltada de diverses polèmiques, la darrera de les quals, per pisos rellogats.