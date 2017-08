CaixaBank incrementa el 31% el crèdit a empreses del Bages

CaixaBank ha concedit crèdits per valor de 18 milions d'euros a les empreses de la comarca del Bages durant el primer semestre del 2017. Aquesta xifra representa un increment del 31,4% respecte al mateix període de l'exercici anterior, segons dades facilitades per l'entitat. Aquests préstecs, adreçats a petites, mitjanes i grans empreses de la comarca, s'han destinat principalment a inversions per al creixement dels seus negocis.

L'entitat recorda que, a més d'aquests préstecs, ofereix al sector empresarial «diverses línies de finançament especialitzat, com facturatge, confirmació de pagaments o rènting, per garantir les necessitats del circulant com les inversions a llarg termini».

Del gener al juny d'aquest 2017 s'han formalitzat noves operacions de finançament del circulant a les empreses bagenques per valor de 60 milions d'euros, xifra l'11,5% superior a les operacions tancades el mateix període del 2016. Aquestes xifres confirmen, segons el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, que les empreses continuen sent un dels motors destacats del creixement econòmic. Masana assegura que l'activitat exportadora i la internacionalització de les empreses de la zona està sent decisiva en la recuperació de l'economia de la Catalunya Central.

CaixaBank posa a disposició de les empreses del Bages un centre especialitzat, en què treballen 10 experts en la gestió integral de les empreses.