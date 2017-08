Denso supera el nivell de vendes d'abans de la crisi i l'iguala en nombre d'empleats

Josep Manel Giménez, segon per la dreta a la primera fila, amb un grup de treballadors indirectes de la planta

Després d'una dècada de crisi, consolidació del projecte i remuntada, Denso Barcelona, especialitzada en el disseny i la fabricació de components electrònics per a l'automoció, ja és avui a un nivell de vendes superior al del 2007, quan l'empresa va marcar el seu màxim històric de 304 milions d'euros de facturació. El 2016, l'empresa amb seu a Sant Fruitós de Bages en va aconseguir 314, i aquest 2017 s'encamina a tancar-lo amb 330 milions. A més, la planta ja ha igualat el nombre de treballadors previ a la crisi, amb una plantilla per sobre dels 700 empleats, a més de cent-cinquanta treballadors indirectes.

La planta santfruitosenca va a tota màquina cap a assolir el seu objectiu de tancar el 2020 amb 400 milions de facturació. I ho fa en ple procés d'inversió i amb molts projectes de futur damunt la taula. Així, la propera tardor l'empresa posarà en marxa una nova nau, de 13.000 metres quadrats, que assumirà funcions de logística i de control de qualitat, i de la qual es farà una ocupació gradual, explica el president de la planta, el manresà Josep Manel Giménez (1966).

El primer president no japonès de Denso Barcelona va assumir el càrrec fa tot just dos anys, en els quals l'empresa ha afermat les seves relacions amb el territori (amb notables col·laboracions amb la universitat local, entre d'altres) i en què s'ha consolidat com una de les plantes de referència d'un grup amb 188 empreses subsidiàries a tot el planeta i més de 150.000 treballadors. L'empresa de Sant Fruitós és l'única planta electrònica del grup a Europa.

«Hem tornat al punt de partida, una dècada després, i amb molta experiència. Hem après en gestió de persones i de processos i hem entrat en un escenari nou, en què ja no tenim Toyota com a gairebé únic client i en què hem diversificat la nostra gamma de productes», diu Giménez. El president de la planta, un executiu imbuït de la cultura japonesa, gran lector i amant del cinema, que cita Pla, Asimov, Chaplin, Pynchon i David Foster Wallace durant la conversa, explica que la planta «s'ha involucrat més en el disseny, en el procés productiu, en la cadena de valor, que era un dels nostres somnis quan va arribar la crisi». Tant ha evolucionat la planta santfruitosenca els últims anys que Giménez assegura que avui ja «hem aconseguit el mateix nivell de qualitat que la planta mare del Japó, que té un nivell d'exigència molt alt». Així, reconeix, «hem passat de ser mestre i alumne a companys. I això ens dóna molta confiança i motivació». Amb tot, Giménez és caut: «Ser el primer de la cursa comporta riscos, hem de treballar amb humilitat».

Entre els plans de present i futur en què està treballant Denso Barcelona destaca la implementació d'un projecte pioner d'IoT (Internet de les coses) en el seu procés productiu, que implicarà la connectivitat de tots els seus processos productius en els propers tres anys. La planta santfruitosenca serà la representant europea en aquest procés global del grup Denso. «Hem de preparar la planta per al segle XXI», apunta Giménez. Un futur a mitjà termini de canvi de paradigma, tant industrial com de consum. «El sector de l'automoció continuarà creixent? Les noves gneeracions compraran cotxes o els compartiran?», es pregunta Giménez. «Si només ens focalitzem en el hardware de l'automòbil ens podem trobar seriosos problemes de supervivència, perquè la gent cada vegada vol més continguts i experiències».

Denso Barcelona també està dedicant molts recursos a la formació interna. «Hem de transformar el perfil de les persones que som i també de les que vindran», diu Giménez, que preveu que en uns anys la plantilla s'estabilitzi a l'entorn del miler d'empleats. L'empresa té un projecte estratègic, que ha anomenat Reset, per elevar el nivell formatiu de la plantilla davant el repte de les noves tecnologies i competències necessàries per adaptar-s'hi. «Hem de combinar tecnologia i persones. La mitjana d'edat de la plantilla és de 40 anys, però d'aquí a una dècada continuaran treballant aquí i hauran de fer coses diferents», conclou Giménez.