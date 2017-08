Els preus cauen el 0,5% durant el juliol però s'incrementen l'1,9% en un any

Els preus van baixar cinc dècimes al juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,9%, dues dècimes més alta que la registrada el mes anterior i en positiu per dotzè mes consecutiu, segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'increment de la inflació en termes interanuals s'ha registrat bàsicament perquè els preus de la cistella del vestit i calçat i del transport, on pesa molt el comportament de les gasolines, han caigut, però menys que al juliol de l'any passat, quan es mantenia un escenari d'inflació negativa. En sentit contrari, les cistelles de consum que han frenat l'ascens de la inflació han estat la d'aliments i begudes no alcohòliques, per l'important baixada de preus de les fruites fresques, mentre que l'any passat van registrar pujades, i l'habitatge, on la factura elèctrica ha baixat de preu mentre que al juliol de l'any passat van pujar.

En el conjunt de l'Estat espa-nyol els preus van caure al juliol set dècimes en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,7%, xifres que coincideixen amb l'indicador avançat que es va publicar el 28 de juliol passat pel mateix INE. Mentre que a Catalunya la inflació anual s'ha incrementat en dues dècimes en relació amb el juny, de l'1,7% a l'1,9%, en el conjunt de l'estat espanyol la taxa d'inflació en termes anuals s'ha mantingut plana en l'1,5%.

La variació de preus en termes mensuals al juliol està molt condicionada a l'inici de la temporada de rebaixes. Així, la cistella del vestit i el calçat, sector estrella en les rebaixes, va registrar un descens del 13,1% a Catalunya, del 0,5% en els productes de parament de la llar i del 0,3% en l'habitatge per la caiguda de la factura elèctrica. Un altre dels productes que han registrat una forta reculada dels preus han estat les fruites fresques, que al juliol han baixat el 4,2% en relació amb el juny en el conjunt de l'estat espanyol.

La inflació subjacent, la que no té en compte la volatilitat dels preus dels productes frescos no elaborats i dels derivats del petroli, es va situar a l'Estat en l'1,4%, dues dècimes per sobre del juny i aproximant-se a la inflació general, que va ser de l'1,5%. A les comarques barcelonines els preus van caure cinc dècimes al juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,9%, la mateixa que al conjunt de Catalunya i una dècima per sobre de la taxa registrada al juny. Barcelona encadena dotze mesos d'inflació en positiu.

A les comarques gironines els preus van caure quatre dècimes al juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual del 2%, una dècima per sobre del conjunt de Catalunya i dues dècimes per sobre de la taxa anual registrada al juny. Girona encadena dotze mesos de taxes d'inflació en positiu. A les comarques lleidatanes els preus van caure vuit dècimes al juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,9%, la mateixa que al conjunt de Catalunya i dues dècimes per sobre de la taxa anual registrada al juny. Lleida encadena onze mesos de taxes d'inflació en positiu.

A les comarques tarragonines els preus van caure dues dècimes al juliol en relació amb el juny i van deixar una inflació anual de l'1,7%, dues dècimes per sota del conjunt de Catalunya i una dècima per sobre de la taxa anual registrada al juny. Tarragona encadena onze mesos de taxes d'inflació en positiu.