El boom de l'apartament suma a Manresa 500 places turístiques tot i la falta d'hotels

El boom dels apartaments turístics ha portat Manresa a tenir un total de 511 places turístiques, que compensen la poca oferta hotelera de la ciutat. Els tres hotels que hi ha, que són els Noguers, el 1948 i l'Hotelet de la Casa Padró, sumen 107 places repartides en 57 habitacions diferents. Els apartaments i pisos turístics, un total de 88, tenen capacitat per allotjar 222 turistes, més que el doble dels hotels, segons dades de llicències de l'Ajuntament obtingutdes per aquest diari.



En total, la capital del Bages té un total de 26 negocis diferents destinats a l'allotjament de turistes entre hotels, hostals, fondes, apartaments i pisos turístics.



La majoria dels establiments que ofereixen allotjament als visitants, un total de 12, es troben als carrers del centre històric de la ciutat. En aquesta zona, però, no hi ha cap hotel, encara que sí que hi ha fondes i pensions i també l'alberg del Carme, a part d'apartaments i pisos turístics. Actualment, l'hotel més cèntric és l'Hotelet de la Casa Padró, a Crist Rei. També dins la trama urbana hi ha l'hotel 1948, encara que el més gran de tots, els Noguers, es troba al polígon dels Trullols.



Per tipus d'establiment, el nombre més alt de llicències turístiques a Manresa se l'emporta el de pisos i apartaments, amb 19 empreses que tenen 88 habitatges i 222 llits.



La resta d'establiments, quatre negocis, són l'alberg del Carme, pensions, fondes i hostals.



De tots els establiments de la ciutat, a títol individual, l'alberg del Carme és el que ofereix més places turístiques, amb un total de 104 llits.



També destaquen les 81 places dels 54 apartaments d'Urbi, a l'antiga Casa Asols, ubicada al carrer Codinella. D'altra banda, i ja als afores de la ciutat, hi ha l'hotel Els Noguers, que té un total de 73 places. Estan repartides en 30 habitacions d'hotel i 12 habitacions més que tenen la categoria de pensió.



També hi ha dos negocis turístics que empaten amb una capacitat de 40 places. D'una banda són els apartaments turístics de La Farola, del Grup Salido, i d'altra banda la fonda Roser-Hostal Manila. A La Farola, al carrer de Ca-nyelles (la via que uneix el passeig de Pere III amb el carrer de la Circumval·lació) hi ha un total de 8 apartaments i quatre dúplexs, mentre que l'hostal Manila té 25 habitacions amb llits per a 40 persones.



L'última incorporació al sector hoteler de la ciutat ha estat l'Hotelet de la Casa Padró, ubicat en aquest immoble històric del car-rer Guimerà. Va obrir el 24 de juny. Aquest establiment té una oferta 7 habitacions que sumen 18 llits per a turistes.



La resta d'hotels i pensions de la ciutat són l'hotel 1948 (16 places), la fonda Canudas i l'hostal Turó de la Torre (14 places cadascun). També hi ha diferents habitatges turístics i apartaments que tenen entre 2 i 14 places cadascun d'ells.

Cap supera l'antic Pere III



Cap dels establiments que hi ha ara a la capital del Bages, però, supera ni en nombre d'habitacions ni en capacitat total l'antic hotel Pere III. El que durant anys va ser un hotel referent per als allotjaments a la ciutat de Manresa va tancar les portes l'any 2012. L'establiment tenia 113 habitacions amb una capacitat total per a unes 200 persones. Actualment, en aquell edifici hi ha un restaurant i a la primera planta hi ha ubicada l'escola de ball Royal Dance, de Karina Rubio, i també altres negocis.