El nou Aldi de la carretera de Vic de Manresa ja està obert

El nou supermercat Aldi de la carretera de Vic de Manresa ha obert portes aquest matí. L´alcalde de Manresa Valentí Junyent ha estat l´encarregat de tallar la cinta amb la qual s´ha donat l´establiment per inaugurat.

La nova botiga substitueix l´establiment que la cadena ja tenia a la mateixa carretera de Vic, a l´alçada de la rotonda del Guix i que es va inaugurar el 19 de març del 2008. El nou espai es troba a uns 400 metres de distància i els seus accessos són més fàcils.

En el seu parlament Junyent ha assegurat que estava "content" per dos motius. Per una banda ha destacat que l´obertura suposa la creació de sis llocs de treball que s´afegeixen als vuit de l´antic establiment i per l´altra, estava satisfet pel moment escollit. "És una data assenyalada, en plena festa major i que en aquest moment hi hagi més activitat econòmica ens fa molt feliços", deia Junyent.

Per la seva banda, Alexandre Pagès, director d´expansió d´Aldi, destacava que amb el nou supermercat "suposa un canvi brutal" respecte el que ara tanquen i que també els ha servit per adaptar l´establiment a la nova imatge i estàndars de la cadena. Així, l´establiment ha guanyat superfície de venda, passant de 700 a 1.200 metres quadrats i també en places d´aparcament (en té 113).

Després de tallar la cinta inaugural, l´alcalde acompanyat de Pagès i del regidor de Comerç, Jaume Arnau, han fet un passeig per les diferents seccions del supermercat, que avui eren molt concorregudes pels clients que volien conèixer de primera mà com és el nou supermercat.

A més, al llarg de tota la jornada a l´establiment s´hi porten a terme demostracions de cuina i també es poden tastar alguns dels seus productes.

Aquest supermercat és el segon que el grup alemany de distribució té a Manresa. L´altre Aldi està situat al carrer Dos de Maig, al barri de Valldaura i va ser obert el 6 de març del 2003. Recentment, aquest establiment també ha estat reformat per ampliar el seu espai de venda fins a uns 1.000 metres quadrats, segons ha explicat Pagès, i també per adaptar-lo als nous estàndars del grup.

Aldi és una cadena de supermercats d´origen alemany i que actualment compta amb un total de 56 establiments a Catalunya dels quals 30 estan a la província de Barcelona. A l´estat espanyol, el grup hi té presència des de l´any 2002 i compta amb un total de 260 establiments. A nivell global, l´ensenya de distribució és present a nou països europeus i té més de 5.000 botigues.