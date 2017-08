El Consell de Ministres deixa en suspens l'ajuda a aturats sense subsidi

El Consell de Ministres no va prorrogar ahir divendres el Pla Prepara, el programa especial de protecció als desocupats, que es va esgotar el 15 d'agost passat i que destinava subvencions de 400 euros durant sis mesos a persones desocupades que havien esgotat totes les prestacions.

Fins ara, l'acord estipulava que el pla es renovava automàticament mentre la taxa d'atur no baixés del 18%, i el segon trimestre del 2017 es va tancar amb una taxa del 17,22%. A més, el Tribunal Constitucional va dictar una sentència el 20 de juliol passat que disposa que l'execució i gestió de les ajudes econòmiques d'aquest pla és competència de les comunitats autònomes i, per tant, que l'Estat no les pot centralitzar.

L'executiu de Mariano Rajoy va justificar la decisió de no prorrogar el pla Prepara fent referència a la sentència del Tribunal Constitucional, i va avançar que treballa per trobar una solució a través de la convocatòria d'una Conferència Sectorial d'Ocupació que hauria de tenir lloc les pròximes setmanes.

Des del ministeri d'Ocupació van reunir-se amb interlocutors socials per abordar aquesta problemàtica i posar-hi solució. El 14 d'agost passat (el dia abans que vencés el pla) es va celebrar una reunió al ministeri per tractar la reconversió dels programes de protecció per als aturats de llarga durada amb l'objectiu de millorar-ne la cobertura i adequar-los a la sentència del Tribunal Constitucional. Properament, per treballar amb les comunitats autònomes sobre aquest tema, se celebrarà una Conferència Sectorial d'Ocupació.

Aquest pla d'ajudes a desocupats es va posar en marxa l'any 2011 per fer front al gran nombre de persones que quedaven sense prestacions. Inclou una sèrie d'accions de polítiques actives i d'ocupació i la percepció d'una ajuda econòmica de 400 i 450 euros (en cas de càrregues familiars) per a persones que estan sense feina i han esgotat les prestacions o no han arribat a cotitzar un temps suficient per cobrar l'atur. El programa, que té una durada de sis mesos, s'ha prorrogat en diverses ocasions i, a partir del 2013, es va decidir que es faria de manera automàtica (també cada sis mesos) fins que la taxa d'atur se situés per sota del 18%. Els beneficiaris d'aquesta ajuda només la poden demanar una vegada.

Davant la no renovació del pla Prepara per part de l'executiu, el sindicat CCOO va considerar ahir que «en un moment en què es corregeixen a l'alça les dades del creixement econòmic, fins arribar al 3,1% a l'estat, es fa difícil d'entendre que es retiri l'estatus d'excepcionalitat a la situació del mercat de treball, quan encara hi ha 2,8 milions de persones desocupades desprotegides, i s'anul·li amb un subterfugi estadístic una mesura que ha beneficiat prop de 900.000 persones a l'estat i 90.000 a Catalunya».

Malgrat la sentència del Constitucional, el sindicat recorda que «és l'obligació del govern central garantir que les prestacions socials siguin 'suficients', tal com s'estableix a l'article 41 de la Constitució».