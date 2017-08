Prop de 300 pagesos catalans i aragonesos es manifesten a l'A-2

La protesta va generar retencions de diversos quilòmetres en ambdós sentits de la marxa (entre 4 i 5, segons els Mossos, i 20, segons els convocants).

Durant un dels talls, els pagesos van repartir préssecs entre els conductors i ocupants dels vehicles que estaven aturats al mateix temps que els van explicar el motiu de la mobilització.

Es tractava de la primera gran manifestació unitària del sector, que va comptar amb el suport de totes les organitzacions agràries i dels alcaldes de la zona. Consideren insuficient l'ampliació de prop de 20.000 tones de retirada aprovada abans d'ahir per la Comissió Europea, i demanaven un pla de xoc per evitar una situació «catastròfica».

La convocatòria de la protesta va tenir lloc a les nou del matí a la rotonda de la sortida 446 de l'A-2, a Soses. A poc a poc van anar arribant els pagesos d'una banda i altra del límit entre Catalunya i l'Aragó, i pels volts de les deu del matí, una comitiva d'uns 10 tractors va començar a baixar cap a l'autovia per iniciar el tall.

Prèviament, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil a la part aragonesa van començar a aturar el trànsit, que no es va desviar per cap via alternativa.

Darrere dels tractors van baixar a l'autovia els agricultors encapçalats per pancartes.