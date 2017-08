Productors de pomes ecològiques de muntanya creen una cooperativa

La cooperativa Biolord creada recentment aposta per tornar a fer viable el treball de la terra a les zones de muntanya per mitjà del cultiu de poma ecològica d'alta qualitat. L'objectiu de la cooperativa és tancar tot el cercle: produir, comercialitzar i en cas de ser necessari manufacturar. Biolord es tracta d'un projecte que reivindica la pagesia com a valor fonamental de l'economia local. Actualment, compta amb 16 socis del Solsonès, el Pallars Sobirà, el Berguedà i la Cerdanya, que treballen amb varietats adaptades a l'entorn per oferir un producte exclusiu i de màxima qualitat. Els socis han de complir els criteris de qualitat, proximitat i altura. La qualitat passa per la producció ecològica, la proximitat, com a criteri per a la comercialització i l'altura, cultivar-la a un mínim de 700 metres per oferir la diferenciació que caracteritza la poma de muntanya.

Una de les principals característiques que destaquen dels requisits per ser socis de la cooperativa recentment creada és que aquests treballen sota les mateixes directrius; planten les mateixes varietats de pomes, les cultivem d'igual manera i tenen una única estructura comercial.

L'Associació Agrària Ecològica Poma de Muntanya va començar la seva activitat el 2012 amb set socis que, entre tots, agrupaven unes 2 hectàrees i una collita d'una tona. Aquest 2017, els socis ja són 16, entre tots disposen d'unes 16 hectàrees, i la collita se situa entre les 40 i les 50 tones (tenint en compte que fins al quart any de plantació una pomera no comença a tenir un rendiment normal).

Al Pallars Sobirà hi ha dos socis; un a Escòs (Soriguera) i l'altre a Escalarre (La Guingueta d'Àneu). La Dolors Rosés gestiona amb la seva família 1,5 hectàrees de poma d'alta muntanya. Porten 3 anys amb la plantació i esperen arribar a produir uns 60.000 quilos de poma quan la plantació estigui en ple rendiment. Rosés, recorda que aquest any serà dolent per la collita ja que una gelada de la primavera els va fer perdre gran part de la producció.

Biolord compta amb quatre varietats de poma; Renoir, que anomenen Bruna de muntanya; la Crimson Crisp, que per ells és la Roja de muntanya; la Story Inoret, a la que diuen negreta de muntanya; i l'Opal o groga de muntanya.

Rosés ha explicat que la Bruna és probablement la poma estrella de les pomes de muntanya i ha afegit que és una poma amb personalitat pròpia. La Bruna de muntanya, és una poma que només produeix Biolord, molt dolça, sucosa i d'aspecte rústec.

El pas d'Associació a constituir Biolord Cooperativa va ser per agilitzar i facilitar els tràmits de comercialització. Rosés ha explicat que ells venen les pomes a la cooperativa i la cooperativa és la que les comercialitza. Una part d'aquesta producció, els productors la poden vendre pel seu compte a clients de la zona.

Rosés ha afegit que amb les pomes que no arriben a la talla mínima per vendre s'estan plantejant des de la cooperativa a fer-ne suc també i poder-lo comercialitzar. Els socis de la cooperativa són ambiciosos i per al 2020 s'han proposat arribar a produir 1.000 tones de pomes.