La digitalització accelerarà el PIB el 3,6%, segons l'MWC

La digitalització podria accelerar l'economia espanyola i aportar fins a 48.500 milions de dòlars al seu PIB, la qual cosa equivaldria al 3,6% més per al 2021, segons un estudi de MWCapital (Mobile World Capital) i la consultora Accenture Strategy.

Aquesta és una de les conclusions de l'informe Oportunitat de l'Economia Digital a Espanya: Com la digitalització pot accelerar l'economia catalana, que analitza l'estat de la transformació digital a Espanya i les seves oportunitats de millora.

Presentat ahir en el marc de la 31a Trobada de l'Economia Digital i de les Telecomunicacions, celebrada a Santander, l'informe es basa en els resultats d'un índex que mesura les oportunitats del talent, les tecnologies i els acceleradors digitals, segons un comunicat de l'MWC.

El talent digital mesura el grau de digitalització de l'ocupació i les habilitats i el coneixement necessaris per portar a terme els treballs específics, mentre que les tecnologies fan referència als actius de producció disponibles per afrontar els processos de transformació digital. De la seva banda, els acceleradors digitals són factors com l'ambient, la cultura, el marc regulador o la demanda.

L'estudi assenyala que les economies dels Estats Units i del Regne Unit són les líders digitals, mentre que Espanya se situa per sota de la mitjana a Europa.

La falta de talent digital és una de les principals raons que expliquen el retard d'Espanya en les habilitats digitals i, de fet, l'informe destaca que l'oferta d'ara no satisfà la demanda actual. Els autors de l'estudi recomanen que s'elabori una estratègia digital «ambiciosa» a gran escala i proposen polítiques fiscals d'incentius, la reducció de les barreres actuals a l'accés a la tecnologia, l'adequació dels centres educatius en infraestructures i el foment dels centres d'innovació.