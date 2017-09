Només 2 de cada 3 dones de fer feines estan donades d'alta a la Seguretat Social

Només dues de cada tres empleades de la llar estan donades d'alta a la Seguretat Social, una situació que tot i que s'ha capgirat durant els últims nou anys encara denota un alt percentatge de frau laboral existent.

El mes de juny passat hi havia al conjunt de l'estat 424.395 persones cotitzant en el sistema especial d'empleats de la llar dins del règim general de la Seguretat Social, segons les dades del ministeri d'Ocupació consultades. Això no obstant, eren 617.400 les persones que asseguraven estar ocupades en activitats de la llar com a personal domèstic, segons l'EPA, relativa al segon trimestre de l'any, de les quals la seva major part (541.300) eren dones. Aquestes dades revelen que només el 68,7% d'aquests empleats està donat d'alta a la Seguretat Social, una taxa que ha millorat respecte als cinc últims trimestres, encara que la més alta es va assolir fa exactament dos anys, quan el 70% d'aquests empleats cotitzaven.