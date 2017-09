Els preus dels habitatges a Catalunya creixen el 9,3% el segon trimestre

Els preus dels habitatges a Catalunya van créixer el 9,3% durant el segon trimestre d'aquest any en relació amb el mateix període de l'any passat, i ja n'encadena tretze de consecutius d'increments, segons l'índex de Preus d'Habitatge (IPV) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Això són cinc dècimes més que el primer trimestre d'aquest any, que va registrar un augment del 8,8%, i l'increment més destacat des de l'inici de la crisi, concretament, del segon trimestre del 2007 (+10,3%).

Per tipus d'habitatge, els preus dels pisos nous van pujar el 7,8%, i els de segona mà van augmentar fins al 9,5%, segons l'INE. D'altra banda, en relació amb el trimestre anterior, els preus dels pisos a Catalunya van créixer el 3,9%, i els de segona mà, el 2,9%.

A l'Estat, la variació anual de l'índex de Preus d'Habitatge el segon trimestre del 2017 va augmentar tres dècimes i es va situar en el 5,6% anual, mentre que respecte als primers tres mesos del 2017 va augmentar el 2%. Per tipus, la taxa anual dels preus d'habitatges nous és del 4,4%, més d'un punt menys que el primer trimestre, mentre que en els pisos de segona mà els preus van créixer mig punt, fins al 5,8% i l'1,9% més que el primer trimestre.

L'expresident del Banc Hipotecari d'Espanya Julio Rodríguez va afirmar dijous al Congrés que hi ha «cert risc» que hi hagi una nova bombolla en el sector immobiliari, finançada aquesta vegada per fons estrangers. En la seva intervenció a la Comissió que investiga l'origen de la crisi financera i el rescat bancari, Rodríguez va dir que «els fons d'inversió estrangers són els que estan invertint en la compra de sòl i en la construcció» de nous habitatges que podrien fer pujar els preus. La diferència respecte a l'anterior bombolla consisteix en el fet que, com que no són els bancs nacionals els que estan finançant el sector, el risc de contagi és menor, va afegir. També va subratllar que seria molt útil per a Espanya la limitació del que ha de destinar dels seus ingressos un client per pagar un préstec, i que cal un «equilibri» entre els mercats de lloguer i compra.