El dèficit públic de Catalunya se situa en un 0,87% del PIB al juny

El dèficit públic de Catalunya ha assolit els 1.926 milions d'euros al juny, l'equivalent al 0,87% del PIB, segons ha publicat aquest dimarts el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, el dèficit públic de la Generalitat s'ha incrementat, ja que al juny de 2016 se situava en 1.220 milions d'euros (l'equivalent al 0,58% del PIB). El conjunt de les autonomies registra un dèficit de 8.362 milions d'euros, el que representa un 0,72% del PIB . Aquesta xifra també és superior al dèficit de 7.154 milions de juny de 2016 (equivalent a un 0,64% del PIB). En el període gener-juny, el dèficit consolidat de les administracions públiques de tot l'Estat, excloent les corporacions locals, és de 26.982 milions d'euros, equivalent al 2,32% del PIB. Aquesta xifra exclou el saldo net de les ajudes a institucions financeres, que a finals de juny presenta un import negatiu de 344 milions.

L'administració central va registrar un dèficit 12.377 milions a final de juny, cosa que equival a l'1,06% del PIB, excloent l'ajuda financera. Aquesta evolució es deu a l'increment dels impostos en un 7,3% i al descens del 4,4% de les transferències pagades a altres administracions públiques. Els organismes de l'administració central registren a la fi del mes de juny un superàvit de 52 milions. Hisenda assenyala que el 2016 el FROB -com a accionista de la Sareb- va acudir a l'ampliació de capital de la societat per import de 996 milions, un fet que no s'ha repetit enguany.

Els fons de la Seguretat Social han obtingut un dèficit de 6.243 milions fins al juny, equivalent al 0,54% del PIB. En el conjunt del subsector, destaca l'evolució dels ingressos per cotitzacions socials, amb un creixement del 5,6% fins al juny, compensant el descens de les transferències rebudes de l'Estat, en un 16,3% interanual, com a conseqüència de la millora del mercat laboral.

El dèficit del subsector disminueix en 0,05 punts de PIB en comparació amb l'any passat, tot i el menor superàvit registrat en el Servei Públic d'Ocupació estatal, que passa de 1.507 milions al juny de 2016 a 1.404 milions al juny de 2017. Aquesta evolució es deu al descens dels ingressos, en un 7,3%, a causa fonamentalment de les menors transferències corrents rebudes de l'Estat per finançar les prestacions per desocupació (1.514 milions).

Per la seva banda, el sistema de Seguretat Social ha reduït el seu dèficit de 7.929 milions el 2016 a 7.661 milions aquest any. L'augment del 3,8% registrat pels ingressos, fins a arribar als 62.908 milions, ha estat superior al 3,0% experimentat per les despeses, amb un volum de 70.569 milions.

Finalment, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA), millora els seus resultats en passar d'un dèficit de 162 milions al juny de 2016 a un superàvit de 14 milions el 2017.