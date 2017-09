Espanya assegura que «batallarà» a Brussel·les contra la «previsible» reducció dels fons de la PAC

La ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va assegurar ahir que Espanya «batallarà» la «previsible» reducció dels fons europeus destinats a la Política Agrícola Comuna (PAC), que es debatrà els propers mesos en els organismes de la Unió.

Des de Valladolid, tant la ministra com el comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, van confirmar que la UE s'està plantejant reduir les partides de la PAC davant els nous desafiaments mundials, com la «migració, la ciberseguretat o el terrorisme». Per aquest motiu, tots dos certifiquen que països com Espanya estaran «molt atents» davant l'evolució de les negociacions, que finalitzaran el 2018 amb l'establiment del nou marc financer de la UE i on la PAC es podria veure afectada davant aquests «nous problemes», va recalcar Arias Cañete. Uns problemes, com el del canvi climàtic, que requereixen l'«esforç» de tots, ja que la incidència que tindrà en les nostres vides «cada vegada és més gran», ja que «el canvi climàtic no només és una realitat, sinó que està en una fase més avançada del que el món s'havia imaginat», va recalcar la ministra.