Moody's alerta que la independència danyaria l'economia d'Espanya

L'agència de qualificació creditícia Moody's ha advertit que el procés d'independència a Catalunya tindria conseqüències negatives per a l'economia espanyola i les seves qualificacions, i apunta que la solució pot passar per satisfer algunes demandes, especialment en temes fiscals i de finançament.

En un informe, Moody's aborda la situació del procés i recorda la dimensió de Catalunya, que suposa el 19 % del PIB i inclou el 16% de la població, amb una riquesa per capita per damunt de la mitjana. «La independència debilitaria la fortalesa de l'economia espanyola», apunta l'agència, que revisarà el pròxim 20 d'octubre el ràting d'Espanya. Això no obstant, Moody's reconeix que les seves previsions passen perquè el procés no prosperi i Catalunya es mantingui a Espanya.

Existeixen, argumenten, nombrosos «obstacles», com les eines constitucionals o un suport popular a la secessió que no arriba a ser majoritari. Fins i tot si el referèndum es fes el pròxim 1 d'octubre i guanyés la independència, «la falta d'una base legal i l'absència d'un llindar mínim de participació en minaria la legitimitat».

L'agència també assenyala que, en qualsevol cas, la relació política entre el govern espanyol i Catalunya seguirà sent tensa, i apunta que la solució hauria de consistir a satisfer algunes de les principals peticions de Catalunya: més recursos fiscals i una reforma del marc de finançament. Tot, subratllen, respectant el marc constitucional. Espanya, reconeixen, és un dels països més descentralitzats de la UE quant a la despesa del sector públic, però no ho és tant en temes d'impostos. L'agència també adverteix de les conseqüències negatives per a la qualificació de Catalunya, actualment en Ba3 amb perspectiva negativa, si les tensions polítiques augmenten, i això afecta les vies de finançament de l'Estat per a aquesta comunitat.

Moody's, igual que S&P, que també revisarà d'aquí a unes setmanes la seva nota sobre Espanya, manté la qualificació en l'esglaó B, la de l'aprovat. La setmana passada, l'agència de qualificació financera Fitch ja va advertir d'una possible rebaixa de la seva nota per a Catalunya si es produeix un «debilitament del suport de la liquiditat estatal» com a conseqüència d'«una significativa escalada de les hostilitats» entre els governs català i espanyol. Fitch afirmava que estaria atenta als esdeveniments polítics i, en concret, al «possible referèndum» d'independència, convocat pel Govern, per si el conflicte arribés a comprometre «la capacitat de pagament de deutes».

Després de recordar que el juliol ja va deixar el deute de Catalunya en un BB amb perspectiva negativa (bo porqueria) a causa de les tensions polítiques, l'agència també indica que les relacions amb el govern central són «importants per al perfil del deute català», ja que la regió és «molt dependent del suport de liquiditat del govern central». Malgrat això, apunta que la qualificació es podria «reinstal·lar» si es donés «una normalització de les relacions polítiques».