Apple presenta l'iPhone X, sense marcs a la pantalla ni botó d'inici

La companyia tecnològica Apple va presentar ahir l'iPhone X, el nou model del seu famós telèfon intel·ligent que, per ampliar l'espai disponible de la seva pantalla tàctil, redueix al mínim els marcs i suprimeix al tradicional botó d'inici. Així ho va revelar ahir el conseller delegat d'Apple, Tim Cook, en l'esdeveniment que serveix a més per inaugurar de manera oficial la nova seu de la companyia, Apple Park, a la ciutat californiana de Cupertino. iPhone X és el nom del mòbil amb el qual Apple celebra els deu anys del llançament de l'iPhone. La companyia també va presentar ahir la seva nova gamma de rellotge intel·ligent, Apple Watch Sèries 3, així com l'evolució del seu receptor televisiu Apple TV, que tindrà resolució 4K i tecnologia HDR. Apple Watch Sèries 3 tindrà com a novetat principal connectivitat telefònica pròpia sense dependre d'un iPhone.