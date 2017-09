Funcas alerta que el conflicte català pot afectar la recuperació

Funcas va apuntar ahir que el «risc polític més gran» per a Espanya és la situació a Catalunya i que, encara que de moment no es detecten impactes significatius ni sobre l'economia ni sobre els mercats, prolongar la situació podria afectar la recuperació econòmica del conjunt de l'estat. «Si es prolongués indefinidament l'impàs, acabaria per afectar les primes de risc i augmentaria la càrrega financera que suporten tant el sector públic com el privat a causa de l'elevat endeutament», adverteix Funcas en la nota publicada ahir.

També assenyala que podrien ajornar-se certes inversions -sense concretar-les- i produir-se un procés de relocalització d'empreses, «amb el consegüent efecte en la recuperació i la generació de llocs de treball estables».

Funcas inclou aquests comentaris en les seves prediccions per a l'economia espanyola, que ha rebaixat una dècima, fins al 3,1 %, per a aquest any en començar a percebre's signes de desacceleració de l'economia espanyola, i que ha deixat en el 2,7 %, també una dècima menys, per al 2018.

Juntament amb Catalunya, Funcas assenyala entre els riscos econòmics l'apreciació de l'euro, l'augment del deute públic i la retirada de les mesures extraordinàries de política monetària al llarg del 2018.