La competència entre països impulsa la rebaixa de l'impost de societat

La competència entre països per ser atractius per a les empreses segueix encoratjant la rebaixa de l'impost de societats a l'OCDE, on, tot i que la recaptació s'ha recuperat, continua lluny dels nivells anteriors a la crisi financera.

Aquesta és una de les conclusions de l'informe presentat ahir sobre les reformes fiscals que es van dur a terme el 2016, quan el tipus mitjà en els països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) es va situar en el 24,7%, lluny del 32,2% del 2000.

Aquesta tendència genera inquietud al secretari general de l'OCDE, el mexicà Ángel Gurría, que considera que mereix «un examen atent» perquè «la intensificació de la competència en els tipus de l'impost de societats després d'un període de relativa estabilització en els anys que van seguir a la crisi planteja desafiaments als governs».