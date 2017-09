Els accionistes de Bankia i BMN aproven la fusió que donarà lloc al quart banc de l'estat espanyol

Els accionistes de Bankia i BMN van donar ahir la seva aprovació amb àmplia majoria a la fusió de les dues entitats, de la qual sortirà la quarta institució financera del sector a l'estat, un gegant amb uns actius totals superiors a 223.000 milions d'euros, 2.515 oficines i 8,2 milions de clients. El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, va assenyalar davant dels assistents a la junta, celebrada a València, que l'aprovació marca l'inici d'«una nova etapa de creixement», que permetrà a l'entitat elevar el seu benefici en 245 milions d'euros i contribuirà a la devolució d'una part de les ajudes públiques rebudes. A més, amb l'aportació d'1,7 milions de clients de BMN, Bankia superarà els vuit milions d'usuaris i serà líder a Granada, les Balears i Múrcia, on la seva presència fins ara era escassa. El president de BMN, Carlos Egea, en la junta celebrada a Madrid, va assenyalar que la fusió «maximitza el preu» de l'entitat i li permet «formar part d'un projecte de futur , amb una entitat solvent, eficient i complementària». Es tracta d'una fusió per absorció, de BMN per part de Bankia, i permetrà un creixement de la rendibilitat que suposarà elevar el benefici per acció el 16% en tres anys, segons va afirmar Goirigolzarri. L'estalvi de costos originat per la fusió ascendirà a 155 milions, el 96% dels quals s'aconseguirà durant els dos primers anys, i els costos de reestructuració s'elevaran a 334 milions.