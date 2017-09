L'agència tributària catalana convoca un centenar de places

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) convocarà durant els propers dies un centenar de noves places, 40 de perfil tècnic i la resta d'empleats administratius, i iniciarà els processos de selecció corresponents per tal d'incorporar el nou personal, com a molt tard, durant el primer trimestre del 2018. La major part d'aquest augment correspon al personal contractat per donar cobertura a les noves oficines territorials, entre les quals hi ha les de Manresa i la Seu d'Urgell, i les oficines de serveis tributaris (compartides amb altres administracions locals i supralocals).

L'objectiu d'aquesta nova convocatòria de llocs de treball és captar efectius per reforçar l'àmbit operatiu de la recaptació en via executiva, posar en marxa el Programa per a la tramitació dels tributs estatals que paguen les entitats del sector públic de la Generalitat i donar resposta a les necessitats derivades de la mobilitat interna del personal propi.

D'altra banda, i d'acord amb l'oferta d'ocupació pública aprovada el mes d'abril passat pel Govern, el proper mes de novembre es convocaran les oposicions per cobrir 24 places del cos superior d'inspectors tributaris i 40 places del cos tècnic de gestors tributaris. Les proves per accedir a aquests cossos propis de l'Agència es desenvoluparan al llarg del 2018.

Les ofertes de treball es publicaran al portal ATRI (intranet de la Generalitat de Catalunya) i a la seu electrònica de l'ATC ( atc.gencat.cat). Els interessats a presentar la seva candidatura hauran d'omplir un formulari electrònic i adjuntar-hi la documentació requerida en cada cas.