Surt a consulta pública el decret de gestió de dejeccions ramaderes

El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tret a consulta pública al seu lloc web el projecte del nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Fonts del departament han explicat que els pròxims dies es publicarà l'edicte al DOGC que dóna a conèixer l'inici del període d'informació pública de 45 dies, per tal que tothom qui ho vulgui pugui formular-hi observacions, suggeriments o al·legacions. Amb el nou decret, Agricultura vol «assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles».

Per aconseguir-ho, la nova normativa preveu tres grans línies d'actuació. D'una banda, la millora en origen en la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, incloent-hi el seu tractament; en segon lloc, aposta per la innovació i la millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una fertilització orgànica d'excel·lència, i, finalment, se centra en el control i el seguiment d'aquestes aplicacions, per garantir-ne la traçabilitat dels moviments.