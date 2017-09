Macsa convoca unes jornades sobre innovació en 'packaging'

La seu central de Macsa a Sant Fruitós de Bages acollirà els dies 20 i 21 de setembre les Primeres Jornades Macsa Innovació, que tindran com a eix vertebrador el packaging 4.0. Les jornades tindran com a ponents experts internacionals d'institucions i empreses com IESE, Hewlet Packard, Kantar i KH Lloreda, entre d'altres, segons ha avançat l'empresa manresana.

Macsa, empresa de referència en codificació i marcatge per làser, pretén, així, «refermar l'interès per compartir entre els diferents agents del sector les inquietuds i visions existents sobre la innovació en aquest sector del packaging, la codificació i traçabilitat». Les jornades s'adrecen a responsables, mànagers i directors d'empreses industrials que tenen algun tipus de relació amb els processos de codificació, identificació i traçabilitat de matèries i productes.

Segons Macsa, ja han confirmat la seva assistència més de 100 professionals d'empreses multinacionals com Puig, Damm, Hero, Laboratoris Esteve, KH Lloreda, Gullón, Grífols, Dephi, Maxam i Schneider Eletric, entre d'altres.

Alguns dels temes que s'hi exposaran seran la implantació de la indústria 4.0, les tendències de l'embalatge, la implantació de directives i la importància en el posicionament de marca del packaging, així com sistemes d'impressió, traçabilitat i etiquetatge.

Per a més informació sobre les jornades i inscripcions, es pot accedir a la pàgina web http://innovacion.macsa.com/2017.html.