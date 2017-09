La collita d'arròs al Delta, en perill per la calor, la humitat i el fong periculària

Els productors del delta de l'Ebre preveuen una campanya amb una reducció de producció significativa respecte a l'any passat. Unió de Pagesos calcula que es podria recol·lectar un 30% menys que el 2016, quan es van collir 129.000 tones d'arròs. Les pèrdues seran majors o menors segons la varietat. Tot plegat, per culpa de la climatologia dels darrers mesos, amb molta calor i humitat, que ha fet aparèixer el fong periculària. Les altes temperatures han avançat entre 10 i 12 dies la sega, una tònica que han seguit altres cultius, com la fruita, la fruita seca o la vinya. Així, la campanya podria acabar la primera setmana d'octubre.

Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agrícoles d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, explica que hi ha varietats més tocades que altres. És el cas de l'arròs bomba, que ha patit unes condicions tan desfavorables que s'han produït "autèntics desastres". "Hi ha una finca que tenia 1.200 jornals i pràcticament l'han hagut de fanguejar tota; se'ls ha perdut gairebé tota la collita", ha detallat Verdiell, que ha recordat que amb pèrdues d'almenys un 30% ja es pot sol·licitar una rebaixa de mòduls. Al marge dret, la quantitat de producció no està fallant tant com es preveia en un inici i una de les varietats que està "millor del que es preveia" és la Jsendra.

L'arròs ha patit calor, humitat i el "mal de la gota", la gota d'aigua que es queda entre la fulla i la tija i que actua com a efecte lupa amb el sol. "Crema la tija i s'asseca l'arròs", relata Verdiell, que ha afegit que ha fet tanta calor que, en alguns casos, s'ha cremat directament. Derivat de la calor i l'alta humitat, el fong periculària ha afectat molts arrossars, que fan témer pèrdues importants. Aquest fong produeix una substància tòxica que frena el creixement de la planta, i és especialment nociva quan ha sortit l'espiga, perquè l'asseca.

Tot plegat tindrà efectes en la qualitat de l'arròs. Aquells camps que s'hagin vist afectats per les condicions climatològiques obtindran un gra més prim que habitualment, mentre que el gra d'altres arrossars que no hagin patit tant seran d'una qualitat normal. Amb tot, Verdiell apunta que fins que no acabi la sega i s'analitzi el producte no se sabrà. L'arròs ha de passar per la prova de molí. Com menys grans trencats hi hagi després del procés de mòlta, més qualitat es considera que té l'arròs.

La periculària ha estat un problema més que aquesta campanya s'ha afegit al del caragol poma. Els esforços se centren al marge esquerre, on està escampat per tot arreu; mentre al dret intenten controlar les zones afectades. Algunes parts l'any vinent se salinitzaran, d'altres es faran en guaret i als desaigües on hi ha caragols es posarà aigua de mar. A l'esquerra, els camps s'inundaran d'aigua salada. Mentrestant, també s'avança en la sembra en sec per mirar de "coexistir amb el caragol", segons Verdiell.