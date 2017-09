Què faig si Ryanair ha cancel·lat el meu vol?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha enviat una carta a Ryanair exigint-li que respecti la normativa europea sobre cancel·lacions, davant l'anul·lació de vols fins a finals d'octubre, i estudia emprendre accions legals si la companyia aèria no compleix amb aquesta normativa.

El reglament europeu estableix que les aerolínies poden al·legar una sèrie de motius per no veure's obligades a compensar els passatgers després d'una cancel·lació. No obstant això, gairebé tots aquests motius estan relacionats amb causes de força major, com a condicions meteorològiques desfavorables o riscos per a la seguretat. "En cap cas, la voluntat de millorar la puntualitat apuntada per Ryanair es troba dins d'aquests supòsits", ha advertit l'OCU.

En un comunicat, l'OCU informa que ha enviat una carta a Ryanair, subscrita juntament amb altres organitzacions de consumidors germanes a Portugal, Itàlia i Bèlgica, en què adverteix a la companyia que, davant la massiva cancel·lació de vols a Europa a partir d'octubre, ha de complir el reglament europeu 261/2004 referent a aquesta matèria.

En concret, exigeix ??que compleixi estrictament amb l'article 5, que estableix que els passatgers tenen dret a una compensació per part de la companyia si no es compleixen una sèrie de requisits, com que l'aerolínia informe prèviament de la cancel·lació al passatger de manera fefaent.

En el cas que l'aerolínia no complís amb aquestes obligacions, l'usuari pot reclamar una compensació a la companyia.

Terminis de cancel·lació

No obstant això, a l'hora de reclamar cal tenir en compte els terminis de la cancel·lació.

Cancel·lacions del vol amb més de 15 dies d'antelació al viatge

El Reglament Europeu 261 estableix que l'aerolínia pot fer-ho sense haver de compensar econòmicament per això al viatger. Això sí, la companyia aèria ha de reemborsar el preu del bitllet a l'usuari (sempre que el viatger no accepti una reubicació per volar a la mateixa destinació)

A més, aquesta normativa també serveix per als canvis en la reserva. És a dir, si l'aerolínia canvia el dia o l'hora de sortida del vol amb més de 15 dies d'antelació al mateix, l'usuari pot, o bé acceptar-lo, o bé recuperar l'import de la reserva.

Quan reclamar una indemnització per la cancel·lació del vol amb Ryanair?

Per reclamar una indemnització per la cancel·lació del vol cal tenir en compte:

1. Que l'aerolínia comuniqui la cancel·lació del vol amb menys de dues setmanes d'antelació. Per això, és recomensable revisar constantment el correu electrònic amb el qual es va gestionar la reserva i la safata d'spam o correu no desitjat.

2. Que el vol no es vegi afectat per un motiu de força major.

3. Que l'usuari arribi amb més de 3h de retard a la destinació.

Cal indicar en aquest apartat que si per la cancel·lació, l'aerolínia reubica a l'usuari en un altre vol i aquest arriba en hora o amb menys d'aquestes tres hores de retard, estaria complint amb la seva obligació legal i no seria reclamable una compensació econòmica per la qual succeït.

I què indemnització aconseguirà l'usuari si la cancel·lació és reclamable?

En aquest tipus de reclamacions, a l'usuari li corresponen entre 250 i 600 euros, en funció del nombre de quilòmetres de distància (lineal) entre l'origen i la destinació del viatge.

- Si el vol té menys de 1.500 km, la normativa estableix una indemnització de 250 euros.

- Per a trajectes d'entre 1.500 i 3.500 km, la compensació seria 400 euros.

- I per a distàncies superiors a 3.500 km, una indemnització de 600 euros.

Cal indicar que si el viatger no viatja finalment pot en tot cas reclamar la compensació econòmica i el reemborsament del bitllet. Per exemple, hi ha ocasions en què la reubicació en un altre vol fa que el viatge programat deixi de tenir sentit, com pot ser un viatge d'anada i tornada d'un cap de setmana, en què al passatger se li reubica l'anada dos dies més tard. En aquests casos, l'aerolínia té el deure d'indemnitzar al passatger ia més tornar-li l'import de la reserva.?

Reclamar altres despeses

En aquest sentit, les cancel·lacions solen comportar amb si que l'usuari faci nit fora perquè l'aerolínia hagi ofert, per exemple, un vol alternatiu per al dia següent. Si ha estat així i el viatger ha hagut de pagar l'allotjament, aquesta despesa, i tots els derivats de la cancel·lació, es poden reclamar juntament amb la indemnització.

Si l'usuari s'ha vist afectat per la cancel·lació del seu vol amb Ryanair és convenient conservar tota la documentació del viatge per poder reclamar. Per a això, cal reserva o bitllet, targetes d'embarcament (original i alternatives) i tiquets dels gast