Feliu i Approp Resident organitzen una sessió sobre assistència geriàtrica

La manresana Feliu Consultors i Approp Resident han organitzat per al 5 d'octubre la Jornada Nous reptes en l'assistència geriàtrica, que gaudirà de la col·laboració d'entitats com Asepeyo, el Centre de dia Terapèutic Sant Francesc de Manresa i la Fundació Sociosanitària de Manresa. Approp Resident obrirà les ponències amb una conferència sobre odontologia en el món geriàtric, i Feliu Consultors abordarà la responsabilitat civil i penal de les residències, el testament vital, els poders preventius i els procediments d'incapacitació. Asepeyo parlarà sobre la llei de prevenció de riscos per a residències, la Fundació Sociosanitària abordarà el tema de les les bones pràctiques en l'àmbit sanitari i el Centre de dia Terapèutic Sant Francesc informarà sobre aquest tipus d'instal·lacions especialitzades. L'acte se celebrarà al centre de negocis Global Office a les 9 del matí.