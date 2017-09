Món Sant Benet acollirà una jornada sobre les noves tendències de la mobilitat

L'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona han organitzat l'acte Futur Incondicional, una jornada sobre innovació industrial, oberta a tothom i amb inscripcions gratuïtes per conèixer les realitats actuals i anticipar les tendències més innovadores de la mobilitat futura a càrrec d'experts en aquest camp.

Durant la jornada, que tindrà lloc el dimecres 27 de setembre a Món Sant Benet, de 9 a 14 h, es farà la cloenda del projecte Ocupació Bages Industrial i també hi haurà un espai expositiu per veure, tocar i provar tecnologies protagonistes en l'ecosistema de la mobilitat futura com els vehicles elèctrics Zero, Askoll i Vectrix, Drons DJI S900, Inspire i ProX%, Thantom 4 Pro, Phantom 4,la PlataformaRobòticaMiR 200, les ulleres Microsoft Hololens i HTC Vive.

Futur Incondicional té l'objectiu de mostrar com l'ecosistema de la mobilitat viu la transformació disruptiva més accelerada de la seva història.