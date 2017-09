Les empreses valoren positivament els efectes de les reformes que va emprendre Espanya el 2012

Una majoria d'empreses valora l'impacte positiu en els seus negocis de les reformes que va emprendre Espanya el 2012 en el mercat laboral, després d'haver millorat la flexibilitat, segons una enquesta del Banc Central Europeu (BCE) a 55 companyies.

En un article de l'informe econòmic del BCE publicat ahir, «la major part de les companyies va indicar que les reformes estructurals recents havien tingut un impacte positiu en els seus negocis». El BCE, a més de preguntar en l'enquesta sobre l'efecte de les reformes estructurals en els negocis d'aquestes empreses, va voler conèixer els principals obstacles percebuts per implementar reformes i adquirir una visió de les més necessàries per millorar l'entorn empresarial de la zona de l'euro i els mercats de treball, així com per completar el mercat únic europeu. Les 55 empreses consultades representen l'1% de l'ocupació de la zona de l'euro, 30 d'elles són del sector industrial, inclosa la construcció, i 25, de proveïdors de serveis. Una tercera part de les companyies va estimar que les reformes que ha dut a terme Espanya des del 2008 han tingut un impacte positiu en les seves inversions, ja que han incrementat la quota d'inversió total destinada a investigació i desenvolupament. Més del 40% va considerar que les reformes d'Espanya van donar suport al creixement de la productivitat i gairebé el 40%, que van contribuir a una ocupació més forta.