El comerç electrònic creu que falta suport institucional

El comerç electrònic creix any rere any arxiu/andreu olivé

El 82% dels experts en eCommerce catalans creu que la indústria digital no té el suport suficient per part de l'administració, malgrat que el 89% d'ells la considera clau per al desenvolupament de l'economia, segons un estudi d'eShow, la Fira i Congrés professional d'eCommerce.

No obstant això, el sector no para de créixer al territori. Durant el 2016, les transaccions de productes i serveis per Internet van créixer el 14,3% respecte a l'any anterior, segons l'Indicador de la Competitivitat de l'Observatori de la Logística 2016, de CIMALSA i l'Institut Cerdà. Davant d'aquesta situació, eShow ha fet el «I Estudio Indústria Digital: la Visió del Sector» entre més de 1.900 professionals del sector, amb l'objectiu de plantejar els reptes i necessitats de la indústria que han de tractar-se de cara a la 8a edició de la fira eShow a Madrid, que tindrà lloc a IFEMA els dies 25 i 26 d'octubre.

Malgrat aquesta falta de suport, l'eCommerce a Catalunya ha generat un teixit empresarial molt important: el 87% dels professionals considera sòlida la indústria digital catalana. Aquesta dada la situa per sobre de la mitjana del sector a l'estat, potent segons el 67% dels enquestats. Per al 97% dels professionals catalans consultats, la falta de suport suposa un risc de cara al desenvolupament econòmic de la seva regió enfront del d'unes altres del territori espanyol o europeu.

Els experts opinen que s'ha d'invertir en la creació d'un ecosistema digital avançat per poder mantenir una economia competitiva.