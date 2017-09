Les empreses espanyoles inverteixen en ciència la meitat que les companyies de la Unió Europea

Les empreses espanyoles gasten en ciència uns 6.000 milions d'euros anuals, enfront dels 11.500 milions de la mitjana europea, una manca d'inversió que, unida a les retallades pressupostàries dels últims anys, situa Espanya en una posició vulnerable. És una de les conclusions del dossier Recerca i innovació: què ens juguem?, elaborat a partir de dos informes i presentat ahir pel director general de la Fundació bancària La Caixa, Jaume Giró. Segons el dossier, el 2015, les empreses espanyoles van invertir el 0,57% del producte interior brut (PIB) en R+D, mentre que la mitjana comunitària hi va dedicar l'1,07%, el que significa que les empreses espanyoles hi haurien d'invertir el doble només per arribar a la resta de socis comunitaris, i el triple per situar-se en els valors mitjans dels països de l'OCDE.

Per a Luis Sanz, investigador de l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC, la falta d'inversió privada és destacable perquè les empreses de l'Íbex-35 tenen prou recursos per fer-ho: «només durant l'any passat van guanyar en conjunt 40.000 milions d'euros, i en dedicar el 15% d'aquests guanys» estarien a nivell europeu.

Però, per què les empreses espanyoles inverteixen tan poc en R+D? L'informe cita, entre altres factors, el predomini de petites i mitjanes empreses, sumat al model productiu i l'especialització, amb alta tecnologia i els sectors emergents.