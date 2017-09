Les mesures contra desnonaments beneficien 87.000 famílies en 5 anys

Les mesures per a la protecció dels deutors hipotecaris han beneficiat gairebé 87.000 famílies des de la seva posada en marxa el 2012, segons va informar ahir el ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

En un comunicat enviat ahir, Economia detalla que el Codi de Bones Pràctiques (CBP) ha permès que 50.272 beneficiaris, amb dades fins al juliol del 2017, hagin reestructurat el seu deute hipotecari en aquests cinc anys, amb 42.575 reestructuracions viables, 7.324 dacions en pagament i 8 lleves.

Així mateix, el Fons Social d'Habitatge (FSV) ha permès la signatura de 9.020 contractes de lloguer, segons dades de desembre del 2016, en tant que la moratòria hipotecària havia propiciat la suspensió de 27.400 desnonaments fins al setembre del 2017.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va assegurar ahir al Congrés que la «robusta recuperació de l'economia espanyola», que durant tres anys creix per sobre del 3%, és la principal raó que explica la retallada en les xifres.

De Guindos va fer aquesta consideració en la sessió de control al govern, en resposta a una petició del diputat del PP Miguel Ángel Paniagua perquè valorés el descens en el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatge habitual.

El Codi de Bones Pràctiques es va aprovar al març del 2012 per ajudar les famílies amb dificultats per fer front al pagament dels seus deutes hipotecaris, bé per trobar-se en situació d'atur o per absència d'ingressos. Durant els últims anys s'ha ampliat el col·lectiu que pot acollir-se a aquestes mesures i s'ha inclòs la possibilitat que els deutors del deute que hagi estat executat es quedin en el seu habitatge pagant un lloguer assequible, recorda la nota d'Economia. Es tracta d'un codi d'adhesió voluntària però de compliment obligatori per als bancs que el subscriuen, en l'actualitat, la gran majoria dels que tenen activitat en el sector.

D'altra banda, la suspensió dels llançaments hipotecaris va suposar el 2013 la paralització immediata dels desnonaments d'aquelles famílies que es trobaven en una situació d'especial vulnerabilitat. El govern ha impulsat recentment la pròrroga d'aquesta mesura fins al 2020 al Congrés dels Diputats i ha ampliat els criteris per incloure-hi el màxim nombre de deutors vulnerables.

El FSV, d'altra banda, permet atendre aquells casos en què no s'ha pogut evitar el desnonament, facilitant un lloguer de preu reduït. Aquestes mesures han ajudat a pal·liar el problema social dels desnonaments des de l'inici de la passada legislatura, en la fase més aguda de la crisi, segons va explicar ahir De Guindos en la seva intervenció al Congrés.

Les execucions hipotecàries han caigut el 58% respecte del primer trimestre del 2014 i les que afecten habitatge s'han reduït el 64%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A més, les execucions hipotecàries que afecten habitatges habituals de persones físiques són ara menys d'un terç de les que es produïen fa tres anys.