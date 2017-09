El CFP organitza un curs de 'mindfulness' per a empreses i professionals

El Centre de Formació Pràctica de Manresa (CFP) ha programat a partir del 2 d'octubre un curs gratuït de mindfulness per donar a conèixer aquesta tècnica de concentració i relaxació entre tots els sectors econòmics del Bages. L'objectiu és afavorir que empreses i professionals puguin millorar el rendiment dels seus equips de treball mitjançant una tècnica que permet millorar la memòria i la capacitat de concentració, reduir l'estrès, ajudar a la presa de decisions i a la resolució de conflictes en l'entorn laboral. La formació s'adreça tant a treballadors en actiu com a persones en situació d'atur. Tindrà una durada de 30 hores i es farà els dilluns i els dijous, de 6 a 8 del vespre, al Palau Firal de Manresa. Per inscriure-s'hi cal trucar al 93 876 72 79.