Set locals manresans participaran en la nit de tastos de la Festa de la Verema

Set establiments de Manrea celebraran el proper dia 28 la Nocturna Vinum de la Festa de la Verema del Bages, en què oferiran música i tapes en un circuit conjunt per donar la sortida a la verema de la DO Pla de Bages.

Enguany, la festa es farà en dijous, i no en divendres com es feia fins ara, per intentar apropar-se al públic que també surt les nits de dijous. Per això, la festa pren al començament el format afterwork amb la voluntat d'allargar fins al sopar a base de tapes gastronòmiques amb productes de qualitat.

La Nocturna Vinum a Manresa aquest any compta amb l'Araunvi Manresa, el Canonge, el Traster, El Vermell, l'Espai Rubiralta, el Kursaal Espai Gastronòmic i la Taverna 1913. A més, la festa amplia enguany territori i arribarà a Artés, a l'Espai Artium, on se celebrarà el dijous dia 5 d'octubre amb el mateix format de música, gastronomia i vi.

La nit de la Festa de la Verema –que arriba a la 22a edició– permetrà degustar per 3 euros una copa de vi i tapa, o bé per 5 euros una copa de vi de gamma alta i tapa. S'amplia, doncs, el ventall de vins a copes perquè es puguin tastar els vins més selectes de cadascun dels cellers de la DO Pla de Bages.

Alguns dels plats que es tastaran seran el saltat de vegetals amb pernil ibèric, el cebiche de gambes i raïm, canelons de confit d'ànec i formatge idiazabal o de botifarra negra i bolets, el calamar farcit de botifarra negra amb reducció de vi negre, la contragalta amb ceps, coca del mossèn amb anxova del Cantàbric i caviar de salmó, torradeta amb foie, figa i brots de mostassa i el pastís de verdures amb escuma de pebrot vermell, entre d'altres.

Les actuacions musicals i artístiques que tindran lloc a cadascun dels establiments seran variades, des de les antigues components de Macedònia fins a les il·lustracions de Marc Martínez. Així, Araunvi Manresa, al costat del baixador dels Catalans, tindrà el cantautor de folk i hill country blues Miquel Díaz.

Al Canonge actuarà el cor masculí manresà Lupulus Emsembla. El grup de les antigues components del grup Macedònia, NOAH, actuarà al Traster. A l'Espai Gastronòmic del Kursaal s'hi podrà escoltar el duet musical Mon petit Món, amb un repertori que va des del swing, el jazz manouche, la música francesa i la bossa nova.

A l'Espai Rubiralta tindrà lloc la inauguració de l'exposició Arrelats, d'Elisabet Salat, i punxarà el DJ Grozza. A la Taverna 1913 hi haurà l'exposició Bis-Animàntic, sobre Històries il·lustrades de Manresa i altres personatges per descobrir de l'il·lustrador Marc Martínez, compartint l'actuació musical de Marc River. A El Vermell hi haurà el duo de veu i piano Atbara, que reversiona temes coneguts dels segles XX i XXI i els passa pel sedàs del jazz, el pop i la música clàssica.

El dijous 5 d'octubre la Nocturna Vinum s'estrenarà a Artés, a l'Espai Artium, amb el Quintet Ja Veus!, que acompanyarà el vi amb obres que van des de la cançó catalana, bandes sonores i música pop de totes les èpoques.