El CFP formarà set enginyers en pràctiques d'Audi

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha estat escollit per Audi per impartir formació a futurs enginyers que faran pràctiques a l'empresa. És un grup de 7 estudiants d'enginyeria mecànica de la UPC de Manresa que ja han estat seleccionats per Audi per fer-hi pràctiques, però que abans reben formació específica al CFP. Concretament, s'estan formant en sistemes informàtics per al disseny industrial i el mecanitzat. És el segon any que el CFP fa aquesta formació.