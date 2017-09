Mercadona i Alcampo són els supermercats més barats

Comprar en un supermercat o en un altre pot suposar un estalvi de 909 euros l'any, segons l'informe anual de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que reflecteix que la despesa en alimentació d'una llar mitjana en dotze mesos és de 4.783 euros. De les diferents cadenes amb presència a tot l'estat, Alcampo és la més econòmica, seguida de Mercadona i Carrefour.

L'estalvi dels 909 euros representa el 19% de la despesa anual en alimentació de la llar mitjana, tal com van posar de manifest representants de l'OCU en la roda de premsa en la qual van presentar l'estudi després d'analitzar 233 productes de diferents categories -frescos, envasats, d'higiene i drogueria- i de diverses marques, incloses les blanques.

L'organització assenyala que la cistella de la compra a les diferents cadenes de supermercats ha experimentat un encariment mitjà del 0,1% en un any i que l'estalvi de 909 euros representa el 2,5% menys respecte al 2016 a causa de la reducció de les diferències de preus entre establiments.

Per comunitats autònomes, la Rioja i Galícia són les més econòmiques, i Catalunya i Balears són les més cares. Madrid és la ciutat on es pot estalviar més (3.013 euros), seguida de San Sebastián dels Reyes amb 2.850 euros. L'OCU en aquest apartat ha analitzat Internet «com una ciutat més», que seria la tercera en la qual es pot estalviar més.

Això no obstant, tal com va apuntar des de l'OCU Miquel Àngel Pascual, els supermercats que venen exclusivament per Internet tenen «com a punt feble» els preus dels productes frescos. En tot el territori estatal, el supermercat Dani de Granada és el més econòmic i Sánchez Romero, a Madrid, el més car.

Tot i això, de les cadenes amb presència a tot l'estat, la més barata és Alcampo, i la segueixen Mercadona i Carrefour.

L'OCU destaca en l'estudi que Mercadona és l'opció més barata a la meitat de les ciutats analitzades, encara que si Alcampo hi és present, com passa en les grans urbs, és aquesta última cadena la més econòmica.

Segons l'estudi, el 2017 els aliments frescos han pujat de preu de «manera notable», un increment, però, que s'ha compensat amb la baixada dels productes econòmics -bàsics d'alimentació i drogueria.