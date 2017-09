La mitjana de les pensions el setembre se situa en 959 euros, el 2% més

La mitjana de les 1.705.692 pensions que es van pagar el setembre passat a Catalunya es va situar en 958,97 euros mensuals, el 2% més que fa un any i lleugerament per sobre de la pensió mitjana registrada en el conjunt de l'estat espanyol, que el setembre es va situar en 923,23 euros, l'1,86% més que fa un any, segons les dades publicades aquest dimarts per la Seguretat Social. La factura de les pensions a l'estat espanyol el setembre es va enfilar fins als 8.807,3 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 3% en relació amb l'any passat.