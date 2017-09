La Generalitat obté un superàvit de 171 milions fins al mes de juliol

La Generalitat va gastar menys del que va ingressar entre gener i juliol. Concretament, en els primers set mesos de l'any es va registrar un superàvit de 171 milions d'euros, el 0,08% del PIB, segons va informar el ministeri d'Hisenda. En el primer semestre de l'any els comptes van acumular un dèficit de 1.926 milions d'euros (el 0,87% del PIB), però al juliol hi va haver un canvi motivat sobretot per la liquidació definitiva dels recursos del 2015 del sistema de finançament per part del ministeri d'Hisenda. Al juliol, i en compliment del model de finançament establert, l'Estat va transferir a Catalunya 1.879 milions d'euros, 266 més dels previstos inicialment. D'altra banda, el dèficit consolidat de les administracions públiques d'Espanya es va reduir fins al 2,31% (0,85 punts percentuals) en els set primer mesos de l'any.

El balanç positiu dels comptes de la Generalitat també s'explica per l'ingrés de 450 milions d'euros de l'impost sobre el patrimoni, tribut que cobra íntegrament l'administració catalana. De cara al conjunt del 2017, l'objectiu de dèficit per a Catalunya i la resta d'autonomies és del 0,6%. En global, les 17 autonomies presenten un superàvit de 35 milions d'euros, xifra que contrasta amb els 771 milions de dèficit que va acumular entre el gener i el juliol de l'any anterior. Hi ha nou territoris amb superàvit i un, Andalusia, amb un 0% de dèficit. L'única comunitat que no compleix l'objectiu fixat per a tot el 2017 i té els pitjors balanços fiscals és Navarra, amb un dèficit del 0,62% del PIB.