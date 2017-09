Els aliments fan augmentar la inflació fins a l'1,8% al setembre

L'encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques han impulsat l'índex de preus de consum (IPC) fins a situar-lo el setembre a l'1,8% interanual, dues dècimes més que a l'agost, el que suposa la pujada més forta en aquest mes de l'any des del 2012.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que va publicar ahir l'indicador avançat de l'IPC, si es confirma aquest repunt de setembre, la inflació encadenaria tretze mesos consecutius en positiu, ja que l'última vegada que hi va haver deflació va ser a l'agost del 2016 ( -0,1%).

Després del repunt de la inflació que avança l'INE per al mes de setembre hi ha la pujada dels aliments i les begudes no alcohòliques, cosa en la qual coincideixen tots els experts consultats per Efe, que també apunten a la recuperació del cru, que podria empè-nyer a l'alça els preus a la recta final de l'any.

L'analista econòmic de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), Joaquín Maudos, creu que la pujada de la inflació d'aquest mes de setembre està motivada per l'estirada del consum de les llars, que creix a unes taxes anuals del 2,5%, per la consolidació de la recuperació de l'economia espanyola.

Al costat d'aquesta embranzida de la demanda i la pujada dels aliments, el responsable d'anàlisi macroeconòmica d'Analistes Financers Internacionals (AFI), Daniel Fuentes, també assenyala la recuperació del cost de l'energia amb el preu del petroli, que s'ha situat en nivells màxims anuals.