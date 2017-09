Catalunya absorbirà un terç dels 6.200 milions del Fons de Liquiditat Autonòmic del quart trimestre

El govern central va acordar ahir el repartiment dels fons financers del quart trimestre per a les comunitats autònomes, entre els quals uns 6.200 milions d'euros corresponents al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), un terç dels quals seran a Catalunya, que té els comptes intervinguts. La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) va acordar assignar a les comunitats per al quart trimestre 7.870,50 milions d'euros: 6.220,55 milions corresponents al FLA i 1.649,95 milions del compartiment denominat de Facilitat Financera (FF).

Amb aquestes quantitats, el govern central haurà repartit tot l'any 25.804,90 milions d'euros a través d'aquests fons. Encara que té els comptes intervinguts des de fa dies pel ministeri d'Hisenda, Catalunya serà la comunitat de les nou que estan adherides al FLA que rebrà el crèdit més elevat, 1.971,46 milions d'euros, davant d'Andalusia, 1.510,05 milions, i la Comunitat Valenciana, 1.183,48 milions. 90,32 milions més seran per a Aragó; 304,71 arribaran a les arques de les Balears; 97,44 cor-responen a Cantàbria; 678 són per a Castella-la Manxa; 172,84 per a Extremadura, i 212,25 per a Múrcia. D'altra banda, els 1.649,95 milions de l'FF es reparteixen entre quatre autonomies: Galícia amb 800,03 milions; Castella i Lleó amb 449,66 milions; Canàries amb 213,69; i Astúries amb 186,57 milions.