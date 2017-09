El nombre de turistes estrangers el mes d'agost augmenta el 2,3% anual

El nombre de turistes estrangers que van visitar Catalunya aquest agost es va situar en 2.559.865 persones, cosa que suposa un increment del 2,3% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'Estadística de Moviments Turístics a les Fronteres (Frontur) que publica l'Institut d'Estadística espanyol. Catalunya de nou és el territori de l'Estat que més turistes estrangers rep.

A l'agost, un de cada quatre visitants internacionals que van arribar a l'Estat va venir a Catalu-nya, el 24,6% del total. En els primers vuit mesos de l'any, a Catalunya han arribat 13.755.716 estrangers, el 8% més que en el mateix període del 2016. A l'agost, els turistes francesos van ser els més nombrosos a Catalunya, ja que van ser el 29,4% del total.

En el conjunt de l'estat espa-nyol, a l'agost van arribar 10,4 milions de turistes estrangers, el 4% més que fa un any. En els primers vuit mesos de l'any, el nombre de viatgers estrangers va sumar a l'Estat 57,3 milions de persones, el 9,9% més.

Els principals països emissors en aquests vuit mesos de l'any a l'Estat han estat els britànics, amb 13,2 milions de turistes, el 7,8% més que fa un any, seguit dels francesos, amb 8,4 milions de persones, l'1,8% més. El tercer país emissor a l'estat és Alemanya, amb 8,2 milions de persones, el 7,2% més que el 2016

D'altra banda, els càmpings de Catalunya van ser els que van tenir més demanda a l'estiu, sobretot els de la Costa Brava, segons dades de l'INE, que assenyalen que els allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings, turisme rural i albergs) van tenir el 4 % més de registres.

En aquests mesos de l'estiu, les pernoctacions dels espanyols en aquest tipus d'allotjaments van pujar el 4,8 %, i les dels no residents ho van fer el 3,3 %. Només a l'agost, les pernoctacions van superar la xifra de 25,6 milions, el 2,9 % més que en el mateix mes del 2016. Del total de pernoctacions registrades en allotjaments turístics col·lectius en aquest últim mes, el 65 % correspon a hotels i el 35 %, a allotjaments turístics extrahotelers.

Novament va ser el turista espanyol el que, a l'agost, va portar a l'alça el turisme rural, càmping o apartaments, amb el 3,9 % més d'estades, fins a més de 13 milions, enfront de l'1,9 % de millora de les visites d'estrangers.

Durant els vuit primers mesos del 2017 les pernoctacions extrahoteleres van augmentar el 6,1 % respecte al mateix període de l'any anterior.

Per tipologia, els apartaments turístics van registrar el 3,2 % més de pernoctacions a l'agost, amb Canàries com a destí preferit i el mercat britànic com el més important, amb més de 2,8 milions d'estades, el 4,8 % més que en el mateix mes del 2016.

Els càmping van superar l'1,9 % el nombre d'estades d'agost del 2016. Catalunya va ser el destí més demanat i la Costa Brava, la zona de més afluència de campistes. El turisme rural va millorar el 6,6 % la seva acceptació a l'agost entre els viatgers com a tipus d'allotjament, i els albergs van tenir un augment anual del 2,7 %.