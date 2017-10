Brussel·les proposa una reforma de l'IVA per evitar fraus i facilitar el comerç

La Comissió Europea (CE) va presentar ahir una proposta de reforma del sistema de l'IVA a la Unió Europea que preveu eliminar l'exempció d'aquest impost en les vendes transfrontereres i modificar la manera en què es recapta per aturar el frau i facilitar els tràmits a les empreses. La reforma busca adaptar les normes per cobrar l'IVA en les transaccions entre països, que daten del 1993, i tapar les llacunes que permeten que cada any les arques públiques deixen d'ingressar 50.000 milions d'euros pel frau en aquestes operacions.

«Esperem que la proposta d'avui redueixi el frau transfronterer en el 80%. Al mateix temps, farà la vida més fàcil per a les companyies que comercien a través de les fronteres», va dir el comissari europeu d'Afers Econòmics, Pier-re Moscovici, en una roda de premsa. Amb el sistema actual, en les transaccions intracomunitàries l'importador que adquireix un bé o servei no paga l'IVA al país d'origen, sinó que després cobra la taxa al comprador en el seu propi país i la transfereix al fisc.