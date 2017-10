La CE ordena a Luxemburg cobrar 250 milions a Amazon

La Comissió Europea (CE) va ordenar ahir a Luxemburg que recuperi 250 milions d'euros que Amazon hauria d'haver pagat en impostos, després de declarar que el Gran Ducat va concedir avantatges fiscals il·legals al gegant del comerç electrònic.

L'Executiu comunitari ha conclòs que «Luxemburg va concedir avantatges fiscals indeguts a Amazon per uns 250 milions d'euros», el que és «il·legal» perquè «va permetre a Amazon pagar substancialment menys impostos que altres empreses», va explicar la CE en un comunicat. Per això, la Comissió ha ordenat a Luxemburg que recuperi aquesta «ajuda il·legal». Els avantatges concedits a l'empresa nord-americana van permetre que «gairebé tres quarts dels beneficis d'Amazon no fossin gravats», és a dir, «es va permetre a Amazon pagar quatre vegades menys impostos que a altres empreses locals subjectes a les mateixes normes fiscals», va dir la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager.

Per la seva banda, Amazon va defensar que ha pagat impostos d'acord amb les lleis luxemburgueses i internacionals, i va anunciar que considera recórrer davant els tribunals la decisió de la CE d'obligar al Gran Ducat a cobrar-li 250 milions d'euros d'impostos no abonats. El ministeri de Finances de Luxemburg va defensar també que Amazon no va rebre ajudes d'Estat il·legals i va anunciar que analitzarà la decisió de la CE.

D'altra banda, la CE va decidir denunciar Irlanda davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no recuperar els 13.000 milions d'euros que Apple va deixar de pagar en impostos pels avantatges fiscals il·legals que es va beneficiar al país, va informar ahir l'executiu comunitari. L'agost del 2016, la Comissió va ordenar a Irlanda que cobrés 13.000 milions d'euros més interessos al gegant informàtic Apple per haver-se beneficiat de forma il·legal d'avantatges fiscals. Vestager va indicar que aquest país havia de recuperar 13.000 milions d'euros d'ajudes il·legals i que, «més d'un any després que la CE adoptés la seva decisió, Irlanda encara no havia recuperat aquests diners».

La data límit perquè Irlanda apliqués la decisió de Brussel·les era el 3 de gener del 2017, segons els procediments europeus, que estableixen un termini de quatre mesos des de la data de la notificació oficial. El govern irlandès va qualificar de «lamentable» la denúncia de la CE.