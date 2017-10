La Fira del Vehicle d'Ocasió dobla la seva oferta fins als 400 automòbils

El Palau Firal de Manresa acollirà al llarg de tot aquest cap de setmana una altra edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió, que, amb uns 400 automòbils, doblarà l'oferta de la seva última edició. Al recinte firal hi haurà els vehicles de més d'una vintena de marques, presents gràcies als concessionaris oficials, als quals per primer cop s'hi afegeixen també vuit empreses especialitzades en la compravenda de vehicles de la comarca.

El gairebé mig miler de vehicles ocuparan tot l'interior del Palau Firal i també deixaran ple, per primer cop, tot l'espai exterior, que en la darrera edició d'aquest certamen estava ocupat de forma parcial.

La portaveu del Grup d'Automoció de Manresa, Maria Masana, explica als visitants de la fira que hi podran trobar tot tipus de vehicles i de diferents preus i antiguitats. Així, al recinte firal hi haurà cotxes de gerència, de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió de diferents marques i gammes. Masana destaca que hi haurà un gruix important de vehicles de quilòmetre zero, que són cotxes matriculats però sense estrenar, perquè els concessionaris cada cop recorren més a aquesta pràctica.

D'altra banda, entre els tipus d'automòbils que es podran trobar al Palau Firal al llarg dels dos dies del certamen hi haurà utilitaris, furgonetes, tot terrenys, autocaravanes i, fins i tot, vehicles elèctrics. En aquest sentit, Masana remarca que «la fira és una oportunitat perquè, d'un sol cop, qui vol comprar un cotxe pugui veure tota l'oferta», tant de tipus de vehicles com de marques que hi ha disponible en aquests moments. En aquest sentit, afegeix que l'objectiu és que la fira sigui de «referència» per al sector a la comarca. Una mostra d'aquesta intenció és la incorporació de les firmes especialitzades en la compravenda d'automòbils.

Masana atribueix l'increment de la xifra de vehicles exposats a la presència de les empreses especialitzades en vehicles d'ocasió, i també ho lliga al fet que l'increment de vendes de vehicles nous fa que s'incrementi l'entrada de vehicles utilitzats als concessionaris.



Sorteig de 3.000 euros

En aquesta nova edició, el certamen també manté el tradicional sorteig de 3.000 euros per a tots aquells que adquireixin un vehicle d'ocasió durant la celebració d'aquesta fira, que és organitzada pel Grup d'Automoció de Manresa i Fira de Manresa. En el marc d'aquest certamen, els compradors també trobaran ofertes i propostes molt competitives de les diferents empreses participants per adquirir els cotxes.

La fira estarà oberta demà i diumenge de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i tant l'aparcament com l'entrada són gratuïts.